Tali e quali | le pagelle della seconda puntata | Loretta Goggi commossa 10 | Cristiano umano 7

(Di domenica 28 gennaio 2024) Carlo Conti conduce nel sabato sera di Rai Uno,, versione nip del fortunatissimo suo programma televisivo Tale e quale show. Anche sabato 27 gennaio 2024 il conduttore tv è andato in onda con una nuovadello show canoro, presentando al pubblico dei veri e propri talenti del canto.Malgioglio,: 7intrattiene il pubblico del sabato sera di Rai Uno con le sorprendenti esibizioni di alcuni personaggi sconosciuti, che presentano al pubblico le loro grandi dote canore e la capacità d’imitare nei gesti e nelle fattezze fisiche alcuni bigmusica iana e internazionale. Ma centrale per l’intrattenimento dei telespettatori è anche il ruolo svolto dalla giuriagara ...

L'imitazione di Mango è quella che si è aggiudicata la vittoria della terza puntata di Tali e Quali a portarlo sul palco è stato Enea Platania. Il pubblico di Rai1 si è radunato davanti alla tv per il ...E' Enea Platania il vincitore della terza puntata di Tali e Quali, andata in onda sabato 27 gennaio in prima serata su Rai1. Enea ha commosso il pubblico ...«A Roma pochi giudici fronteggiano una criminalità in crescente espansione. La realtà criminale del Lazio, infatti, è ormai comparabile a quella delle ...