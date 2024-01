Tajani “Ferma condanna per vile attacco alla chiesa di Istanbul”

(askanews) - "Esprimo cordoglio e ferma condanna per il vile attacco nella Chiesa di ...E' quanto si legge sul profilo X (ex Twitter) del ministro degli Esteri, Antonio Tajani."Esprimo cordoglio e ferma condanna per il vile attacco nella Chiesa di Santa Maria. La Farnesina segue la situazione con l'Ambasciata ad ...Il cordoglio del Papa e di Tajani Il ministro degli Esteri italiani Antonio Tajania ha commentato l'accaduto e ha assicurato che la Farnesina si è attivata per ricevere aggiornamenti da Ankara e ...