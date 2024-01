Tajani | ferma condanna per attacco in chiesa a Istanbul

“Mi pare che le ferrovie e il ministro Lollobrigida abbiano chiarito la vicenda. Le ferrovie hanno detto che non c’è nessun abuso , il ministro ... (ilfattoquotidiano)

«Ha vinto il buonsenso e la ragionevolezza. Noi di Forza Italia siamo molto soddisfatti», per il compromesso trovato nel Consiglio dei Ministri di ... (secoloditalia)

"Esprimo cordoglio e ferma condanna per il vile attacco nella Chiesa di Santa Maria. La Farnesina segue la situazione con l'Ambasciata ad Ankara e ... (iltempo)

"Esprimo cordoglio e ferma condanna per il vile attacco nella Chiesa di Santa Maria. La Farnesina segue la situazione con l'Ambasciata ad ...Il cordoglio del Papa e di Tajani Il ministro degli Esteri italiani Antonio Tajania ha commentato l'accaduto e ha assicurato che la Farnesina si è attivata per ricevere aggiornamenti da Ankara e ...Migliaia di persone vestite con abiti da pirata hanno affollato il lungomare di Tampa in occasione dell'annuale Gasparilla Pirate Fest della città. Guidati da ...