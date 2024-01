Taglio del nastro alle elementari | Abbiamo superato molte criticità E ora è il momento di festeggiare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 gennaio 2024) La banda annuncia l’importanza dell’evento: l’inaugurazione della scuola primaria di Santo Pietro Belvedere. La terza scuola rinnovata in dieci anni per il Comune di Capannoli. Ieri mattina i bambini e le bambini della frazione che domina le colline dell’alta Valdera hanno potuto scoprire come è cambiata la loro scuola e in particolare le nuove aule laboratorio che andranno ad arricchire la didattica del tempo pieno. "Una giornata importante per Santo Pietro – ha detto la sindaca Arianna Cecchini – siamo alla terza scuola rinnovata su 4 e nella quarta (le medie) ci sono già i lavori in corso. Questo è un motivo di grande orgoglio, oggi rivendichiamo l’impegno che questa amministrazione ha messo nel patrimonio scolastico. Qui sono stati impiegati 900 mila euro, di cui 400 ottenuti grazie a un mutuo il resto intercettando bandi e finanziamenti. A dimostrazione che in questi anni ...