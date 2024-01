Taffo contro “Israele smemorato” sui social | bufera sull’agenzia funebre dal fatturato record

(Di domenica 28 gennaio 2024) Unasi è abbattuta su, l’agenziapiù famosa d’Italia che con post ironici sul web è diventata una vera e propria star di Internet. Dopo aver condiviso numerose campagneirriverenti e al limite, quella che ha fatto infuriare iè quello pubblicato in occasione del Giorno della Memoria, con l’agenzia che ha puntato il ditoper quanto sta avvenendo sulla Striscia di Gaza. E il messaggio, seppur avesse l’obiettivo di sensibilizzare, ha alzato un polveronela pagina della ditta. Il post” L’agenziapiù famosa d’Italia, se non addirittura nel mondo, ...

E proprio nel post dedicato alla Memoria, Taffo ha pubblicato un’immagine in cui campeggia chiaro un messaggio contro Israele. “Sembra che Israele sia smemorato”, le parole. Ma non solo, perché a ...Due attiviste per il clima lanciano zuppa contro La Gioconda al Louvre Corriere della Sera13:36 Attiviste per il clima lanciano della zuppa sulla Gioconda al Louvre di Parigi: il video fa il giro del ...Jannik Sinner vince gli Australian Open nella finale contro Daniil Medvedev 48 anni dopo l'ultimo Grande Slam di un italiano ...