Tabellone WTA Linz 2024 | cinque azzurre al via dello storico evento austriaco

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 gennaio 2024) Si riesce a riaprire una storia che ha rischiato di chiudere. Si parla di quella del WTA 500 di, uno dei tornei indoor più conosciuti e apprezzati del circuito, e che ha visto trionfare in passato tanti grandi nomi, partendo in ordine di tempo da Jana Novotna e finendo con Aryna Sabalenka, sempre in quota vincitrici Slam. Una vittoria anche per Camila Giorgi, nel 2018: è stata l’unica italiana. Detentrice è la russa Anastasia Potapova, qui in gara da numero 5 del seeding. Proprio un’ex detentrice del trofeo è la prima avversaria di Lucia Bronzetti: parliamo di Angelique Kerber. La tedesca firmò il successo nel 2013, a seguito della ricezione di una wild card originariamente non sua, fatto che scatenò un vespaio di polemiche (era in corso la corsa per le WTA Finals, allora WTA Championships, con anche Roberta Vinci coinvolta). Rimane da capire quale versione di ...