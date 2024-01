Szczesny lancia la sfida | «Lotta con Inter stimolante! No paura»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 gennaio 2024) La Juventus ha pareggiato 1-1 con l’Empoli e la prossima settimana sfiderà l’a San Siro. Le parole del portiere bianconeroa Rai Sport– Queste le parole di: «In una settimana come questa che ci aspetta, piena di motivazioni, perché ladellascudetto con l’è stimolante e bella. Uno vive per giocare queste squadre qui, nessuno deve averesolo motivazioni per godersi il momento»-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () ©-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti ...