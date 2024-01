Superlega | Ceferin come Kim E la signora | “grazie per aver fermato quei bastar**”

(Di domenica 28 gennaio 2024) Quando Aleksandrparla, in particolar modo dell’argomento, rilascia sempre dichiarazioni velenose e taglienti. E l’intervista al “Guardian” non è stata di certo più morbida nei toni e nelle sferzanti dichiarazioni espresse. La posizione del numero 1 della UEFA è ben chiara da tempo e, soprattutto, sembra immutabile., lae il commento della“La sentenza della Corte di giustizia europea? La cosa principale che mi ha sorpreso e deluso è stato il comunicato stampa, che era completamente diverso dalla decisione. Abbiamo presentato reclamo alla corte senza molto successo. Tutto quello che fa A22 è andare in giro, filmarsi, provare a rilasciare interviste. Nel frattempo noi governiamo il calcio. Stiamo costruendo proposte, affrontiamo molti problemi. Il lobbying è ...

