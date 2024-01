Supercoppa Italiana | De Siervo | «Superate le aspettative! Non trascuriamo tifosi»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 gennaio 2024) Luigi De, Amministratore Delegato della Lega Serie A, intervenuto questa mattina su Radio24 durante la trasmissione “In campo con Pardo, ha fatto un bilancio riguardo quella che è stata lavinta dall’Inter in Arabia Saudita. IL BILANCIO – L’Inter ha vinto ladisputata in Arabia Saudita, questo il pensiero di Luigi De: «Il bilancio della EA SPORTS FC Supercup a 4 squadre è ottimo. . Come tutti i nuovi progetti pensavamo ci fosse bisogno di più tempo per metterlo a punto, ma in realtà già alla prima edizione a 4 squadre abbiamo ottenuto ottimi risultati di ascolto, sia in semifinale, con partite che hanno superato le aspettative, ma soprattutto la sfida Napoli-Inter, che ha battuto in termini di ascolti la finale dello scorso anno, ...