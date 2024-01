Superbike | Nicolò Bulega al ballo dei debuttanti | quali gli obiettivi?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 28 gennaio 2024) Il tempo è maturo e adesso è arrivato il momento d’incassare quanto di buono costruito, fin qui, in una carriera che sembra pronta a decollare, forse, definitivamente. Questo spera. Questo sperano in Ducati per la prossima stagione sportiva. Dopo aver dominato e vinto con pieno merito il campionato di Supersport vestendo i colori di Borgo Panigale, il ventiquattrenne ha vinto il jackpot messo in palio dal team rosso: entrare a piedi pari nel mondo dellapassando dalla porta principale (e ufficiale) della Nuvola Rossa. L’azzurro prenderà il posto, infatti, di Michael Rinaldi al fianco del campione Alvaro Bautista nel suo primonel salone barocco della SBK. Un’investitura importante, in grado di poter far tremare i polsi. La convinzione di: ...