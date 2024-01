Super G Cortina | vince Gut | Goggia quinta e sesta Bassino

(Di domenica 28 gennaio 2024) (Adnkronos) – Lara Gut-BehramiilG did’Ampezzo, con il tempo di 1.20.75, davanti all’austriaca Stephanie Venier di 21 centesimi. Terza la francese Romane Miradoli che manda ai piedi del podio la norvegese Ragnhild Mowinckel. La prima delle azzurre è ancora Sofia, che chiudea 58 centesimi da Gut-Behrami. Sesto posto invece per Marta, a 75 centesimi di ritardo dalla leader e nona nonostante una scivolata Federica Brignone, a 1?30 dalla prima. Chiude 12esima Laura Pirovano a 1?35. La svizzera Gut-Behrami guida la classifica di specialità con 320 punti davanti a Cornelia Huetter. Al terzo posto la Brignone con 246 punti, poi lacon 237. Mentre in classifica generale Gut-Behrami è seconda con 1014 dietro a Mikaela ...

