Super G Cortina | vince Gut | Goggia quinta e sesta Bassino

Sci alpino - risultati e ordine d’arrivo superG Cortina 2024 : vince Lara Gut-Behrami - quinta Sofia Goggia

Il superG femminile andato in scena quest’oggi a Cortina d’Ampezzo, in Italia, valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, vede il ... (oasport)