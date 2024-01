Sulle orme della capolista Il Victor cerca il riscatto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Vuole riprendersi subito quello che ha lasciato per strada lo scorso turno ilSan Marino che oggi torna ad Acquaviva per affrontare il Sant’Angelo. Novanta minuti non semplici, contro una squadra solida, per la truppa di mister Cassani che è scivolata a quattro punti dallaRavenna, ma che non ha nessuna intenzione di mollare la presa. Dall’altra parte, quella lombarda, è una squadra che vuole risalire qualche posizione in classifica mettendosi alle spalle la zona pericolosaclassifica. Sul Titano si respira aria di, mentre in casa United Riccione la parola d’ordine di giornata è continuità. Perché i biancazzurririviera proprio lo scorso turno sono tornati a vincere e ora devonore di mettere insieme il maggior numero possibile di risultati ...