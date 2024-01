Successo casalingo Feralpi travolgente Ne fa cinque al Lecco e lo affianca in classifica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 gennaio 2024) PIACENZA LaSalò stravince lo scontro salvezza colper 5-1 e lo acciuffa a quota 20. Ora le due squadre occupano appaiate l’ultima piazza, in coabitazione con lo Spezia. Vittoria meritatissima per i ragazzi di Zaffaroni (nella foto) contro unche ha palesato i soliti problemi in fase difensiva (12 i gol subiti nelle ultime 3 gare). Dopo un’occasione per ilal 1’ con Sersanti, bel tiro e pronta risposta di Pizzignacco, è laSalò a passare in vantaggio al 10’. Angolo di Di Molfetta e Martella di testa mette la palla nel sacco. Il gioco poi ristagna a centrocampo, almeno fino al 21’ della ripresa quando Sersanti tocca piano la palla per Melgrati, sulla traiettoria si intromette Felici che fa fuori in dribbling il portiere lecchese e sigla il 2-0. Al 25’ assist di Felici ...