Straordinario Sinner Batte Medvedev al quinto set e vince gli Australian Open

(Di domenica 28 gennaio 2024) La prima volta di Jannik. Quasi 48 anni dopo Adriano Panatta, un italiano torna are uno slam nel singolare maschiile. Accade in Australia, grazie a uno strepitosochein rimonta il numero tre del mondo, Daniil. Un trionfo per certi versi atteso, considerando il percorso che ha portato l'altoatesino fino alla finale (aveva perso solo un set prima di oggi), ma che arriva al termine di una partita dura e combattuta, durata 3 ore e 44 minuti, con il punteggio di 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3. Non era iniziata bene per, nonostante nel primo game avesse pur mostrato un buon approccio.ha preso in mano il gioco, sbagliando poco. E' andata avanti così per i primi due set, nel corso dei quali l'italiano ha dato l'impressione di ...