Strada ridotta a pattumiera | volontari in campo per ripulire la bretella Cerca-Binasca

(Di domenica 28 gennaio 2024) Melegnano (Milano), 28 gennaio 2024 - Grandi pulizie sullafra lae la. Incentinaia didelle associazioni Puliamo la Terra, Plastic Free, Sentinelle Parco Sud, Sabil (associazione musulmana), Scout Agesci, Legambiente, WWF. Un esercito perunaa due corsie per carreggiata realizzata nel 2015 e in solo 8 annia una. Gli autori di questo scempio a cielo aperto sono tutti gli automobilisti e autotrasportatori che percorrono questae gettano rifiuti dai finestrini, li abbandonano nelle piazzole di sosta e nel peggiore dei casi si fermano sulle corsie di emergenza e li gettano oltre il guard rail rovinando ettari di prati e boschi. Per ...

Crollo di una ridotta porzione di muro nelle prime ore di questa mattina a Montevecchia lungo via Belvedere. A cedere ...Un fitto strato bianco che rendeva difficile vedere al strada ma anche semafori e segnaletica si è ...alla sera deboli provenienti da Ovest con intensità di circa 8km/h. La visibilità più ridotta si ...In merito alla vicenda dei 30 km/h di Bologna, mi è venuto in mente che è ancora in vigore l'art. 141 c.6 del Codice della strada che recita: " Il conducente non deve circolare a velocita' talmente ri ...