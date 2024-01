Stiamo cambiando il volto dei collegamenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 gennaio 2024) SPOLETO "La città è tutt’altro che dimenticata. Spoleto si prepara a uscire dall’isolamento, mai tanti progetti e cantieri come durante la Giunta Tesei". A fare il punto della situazione è stato l’assessore regionale alla viabilità e alle infrastrutture Enrico Melasecche ospite di un incontro pubblico, all’hotel dei Duchi, organizzato dalla Lega Spoleto. Tre Valli, raddoppio ferroviario, ma anche ex ferrovia Spoleto-Norcia e riqualificazione della Strada Statale Flaminia tra Spoleto e Terni. "A livello ferroviario sulla Orte-Falconarafacendo dei lavori importanti, entro l’anno verrà conclusa la tratta Campello-Spoleto – spiega Melasecche – . In primavera l’attuale Frecciabianca diventerà Frecciarossa che unirà Ravenna con Salerno e si fermerà anche a Spoleto e Foligno. A livello stradale invece partiranno a breve i lavori per il primo importantissimo stralcio ...