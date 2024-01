Stefano Zannini ancora alla guida di Tecnologia e Made in Italy

(Di domenica 28 gennaio 2024) Viapresidenzabis in ITSin. Per l’imprenditore, già presidente dal settembre 2020, arriva la conferma in Assemblea dei Soci riunita presso la sede di Confindustria Ancona. Si è scelta quindi la strada della continuità: negli ultimi anni, con, si sono registrati incremento delle iscrizioni e ampliamento dell’offerta formativa. I corsi del biennio 2023/2024 si attestano a quota sei e, grazie al forte connubio fra attività in aula e ore formative in azienda, mirano a formare -se non addirittura ad anticipare- le figure professionali richieste dalle aziende. "Molto è stato fatto, ma c’èmolto da fare perché non sono poche le aziende che richiedono di poter aderire a ITS ...

Stefano Zannini è stato confermato come presidente di ITS Tecnologia e Made in Italy, con l'obiettivo di formare figure professionali richieste dalle aziende. L'istituto conta attualmente oltre 200 ...Dopo i sold-out degli appuntamenti di Bologna, Bari, Milano, Torino e Roma, Filippo Giardina, veterano della stand-up comedy italiana, non si ferma e annuncia l’aggiunta di nuove date al calendario di ...Parte sabato la Presidenza Zannini bis in ITS Tecnologia e Made in Italy. Per l’imprenditore Stefano Zannini, già presidente dal settembre 2020, arriva la conferma in Assemblea dei Soci riunita presso ...