Sport in tv oggi domenica 28 gennaio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di domenica 28 gennaio 2024) Ci sarà tantoda seguire in tv ed inanche, 28: sono inla finale maschile degli Australian Open di tennis, le gare di Coppa del Mondo di sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci, snowboard, sci freestyle e combinata nordica, le Olimpiadi Invernali Giovanili di Gangwon 2024, i Mondiali di volo per il salto con gli sci, gli Europei Open di biathlon ed i Mondiali di slittino, e molto altro ancora. Si correrà alle ore 16.20 l’edizione numero 103 del Grand Prix d’Amerique 2024: saranno i migliori 18 cavalli del Gruppo 1 Internazionale a darsi battaglia per il premio di 450mila euro destinato al vincitore, per un montepremi complessivo di 1 milione. Il circuito Visma Ski Classics vedrà andare in scena alle ore 8.00, con la partenza di uomini e donne élite da Moena, ...