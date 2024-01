Spoiler Gf 29 gennaio | televoto flash tra Beatrice e lei? clip

(Di domenica 28 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Glisulla 33esima puntata del GF del 29eliminatorio conLuzzi e un’altra concorrente del reality show a rischio? GF,DIRETTA 29? COSA PROPONELUZZI (VIDEO)- Siamo oramai a ridosso della trentatreesima puntata del Gf, reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e seguito da oltre 2.5 milioni di spettatori, in cui è prevista l’eliminazione di un ...

Tutto pronto per il secondo appuntamento stagionale di C’è posta per Te, il seguitissimo people show condotto Maria De Filippi che anche quest’oggi ... (anticipazionitv)

Domenica 28 gennaio su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Amici 23 di Maria De Filippi. A partire dalle 14 i ragazzi della classe si esibiranno tra canto, ballo e improvvisazione. Per i ...Upas, trame settimana dal 29/1 al 2/2: Marina contro Filippo, Eugenio sempre vicino più a Lucia, Riccardo fa un incontro inatteso (ancora ignoto) ...Amici 23, spoiler: ecco cosa vedremo in onda oggi, domenica 28 gennaio sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Tutte le ultime notizie sul talent show di Canale 5 tramite le anticipazioni condivise in ...