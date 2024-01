Speed skating | Italia quinta nel Team Pursuit femminile a Salt Lake City 7° Alessio Trentini nei 1500 metri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 gennaio 2024) Calato il sipario sulla seconda giornata di gare sull’anello di ghiaccio dello Utah Olympic Oval di(USA),tappa della Coppa del Mondo di. Detto del terzo posto dell’nella prova dell’inseguimento a squadre in una gara che regalato anche il record del mondo degli Stati Uniti, soddisfazioni sono arrivate anche per il Bel Paese nella medesima specialità al. Francesca Lollobrigida, Veronica Luciani e Laura Lorenzato si sono classificate inposizione, sbriciolando il primato nazionale che durava da circa 10 anni e abbattendo il muro dei 3?: dal 3:00.83 si è passati al 2:58.90. Un segnale di vitalità importante in una prova nella quale il Canada si è imposto in 2:54.07, precedendo ...