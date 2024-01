Spazio | Zucconi FdI | ' sinistra rosica invece di plaudire a lavoro Lollobrigida'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - “Gli insaturi satiri dellanostrana tornano a interessarsi delle dichiarazioni del nostro Ministro dell'Agricoltura, Francesco, che ha sottolineato ieri l'importanza, anche comunicativa , del fatto che a bordo della capsula della Missione Spaziale Internazionale AX3, cui partecipa anche un colonnello dell'Aeronautica Militare italiana, sarà consumata una eccellenza del nostro Made in Italy e cioè la pasta italiana.dial successo del made in Italy,no disquisendo addirittura sull'uso della parola “concittadini” usata dal Ministro: oltre che in amor di patria difettano pure in glottologia. Controproducenti”. Lo scrive in una nota il segretario di presidenza alla Camera e deputato di Fratelli d'Italia, Riccardo ...