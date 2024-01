Sotto di due set | uno strepitoso Sinner rimonta e vince al quinto | l' Australian Open è suo L' italia e le Marche esultano

Le ultime dichiarazioni di Cristiano Iovino , protagonista del famigerato ” caffè ” preso in compagnia di Ilary Blasi , hanno riacceso il dibattito in ... (donnapop)

MELBOUNE - Non è solo la finale degli Australian Open , non è solo la prima finale in uno Slam di Jannik Sinner . Il duello tra il campione ... (corriereadriatico)

MELBOUNE - Non è solo la finale degli Australian Open , non è solo la prima finale in uno Slam di Jannik Sinner . Il duello tra il campione ... (corriereadriatico)

La conferma proprio nel match che gli ha permesso di alzare al cielo la prestigiosa coppa: sotto di due set e in enorme difficoltà in campo, l’altoatesino non ha mai mollato fino in fondo e ha ...E infatti Sinner piazza la zampata che lo tiene in vita: non entra la prima al russo, che viene costretto a due errori di dritto e si ritrova sotto 0-30. Medvedev vince il punto del 30 pari dopo uno ...Il tennista italiano ha battuto il russo Medvedev 3-2 (3-6/3-6/6-4/6-4/6-3). La vittoria è arrivata al termine di una strepitosa rimonta dal momento che Sinner era andato sotto di due set. Poi è ...