Sorpresa | l' Unione europea inquina come nel 1963 | lo studio finlandese

(Di domenica 28 gennaio 2024) Incredibile dictu ma nel 2023 l'Europa è riuscita a ridurre le emissioni di Co2 grazie alle rinnovabili. Tanto che oggi le emissioni non sono mai state così basse dall'inizio degli anni '60. Sicuramente qualcuno storcerà il naso non credendo granché ai dati diffusi nei giorni scorsi dal Centro di ricerca per l'energia e l'aria pulita (Crea), un'organizzazione di ricerca indipendente, registrata in Finlandia, focalizzata sulla rivelazione delle tendenze, delle cause e degli impatti sulla salute, nonché delle soluzioni all'mento atmosferico. Secondo il Crea i progressi portati avanti dall'nella riduzione delle emissioninti hanno subito un'accelerazione nel 2023, con la seconda riduzione (-8%) più marcata dopo il 2020, che in ogni caso è stato fortemente influenzato dall'effetto della ...