Sono morto Diabolico Sinner | il bluff con cui ha ribaltato la partita e distrutto Medvedev

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Unaribaltata grazie a uno strepitoso, e clamoroso,? Si parla di Jannik, del tripudio agli Australian Open, della vittoria in rimonta su Daniil, il russo che dopo aver vinto i primi due set sembrava avere le mani sul torneo. Tutto il contrario: il ragazzo di San Candido mette a segno una rimonta leggendaria e vince il suo primo slam, il primo slam italiano 48 anni dopo l'ultima vittoria al Roland Garros di Adriano Panatta. Sembrava finita, per Jannik. Sembrava sul punto di tracollare. Dopo la sconfitta al secondo set si era rivolto al suo muretto affermando: "Cosa devo fare?". Sembrava disperato, svuotato mentalmente e senza energie. Poi, però, si è ritrovato. E come si è ritrovato: alla grandissima, tanto da scrivere una leggendaria pagina nella storia del tennis. E forse c'è stato un ...