Sono martiri ed eroi Le chat horror di Unrwa che inneggia ad Hamas

(Di domenica 28 gennaio 2024) Siamo entrati in alcuneTelegram fra i dipendenti: tra mille informazioni di servizio, dal 7 ottobre scorso, un florilegio di messaggi di gioia e apprezzamento per l'operazione di

"Abbiamo consegnato alla città piazza dei Martiri. Un intervento di riqualificazione ...Dopo quasi tre mesi di lavori di restyling con cui, tra l’altro, sono state stato raddoppiate le zone a verde ...Sono tutte richieste di aiuto o spiegazioni rispetto a quello ...il 7 ottobre è stato meglio di ogni aspettativa», posta un altro. «Pregate per i nostri martiri». E così via. Tra un file condiviso ...in cui sono ambientate le vicende della vita del Santo ...uno dei primi miracoli attribuito al Santo Martire, figlio dell’oratore latino Cratone, uomo molto vicino all’Imperatore romano. Gli ...