Sondaggi politici | lieve crescita per Fdi e Pd M5s guadagna un punto Fiducia nei leader | Tajani secondo dietro Meloni

(Di domenica 28 gennaio 2024) Fdi stabile al 28,05 (con unadel +0.2). M5s cheun(17,05) e si avvicina al Pd chelo 0,3 ed è dato al 19,5%. Sono le rilevazioni di Euromedia Research – per il programma “Porta a Porta” – sulle ultime tendenze dei partiti. Un quadro illustrato su la Stampa dalla direttrice dell’istituto Alessandra Ghisleri,cui “il voto di giugno” delle prossime elezioni Europee “è lontano dagli interessi della popolazione”. Osservando i consensi dei singoli partiti, oltre alla sostanziale stabilità del partito di governo, si nota una tendenza invece in calo degli alleati: Lega perde ancora e va all’8,4% (meno 0,6) e Forza Italia perde lo 0,2 e si ferma al 7,5% dei consensi. Seguono: Azione al 4,3% (+01); Alleanza Verdi e Sinistra al 3,4% (-0,1); Italia ...

Fdi stabile al 28,05 (con una lieve crescita del +0.2). M5s che guadagna un punto (17,05) e si avvicina al Pd che guadagna lo 0,3 ed è dato al 19,5%. Sono le rilevazioni di Euromedia Research – per il ...Nei sondaggi per il voto che oggi porterà alle urne circa 4 ...il presidente finlandese detiene il potere esecutivo nella formulazione della politica estera e di sicurezza, in particolare quando si ...Le valutazioni di opportunità politica sono rilevantissime ...se il partito andasse peggio rispetto agli attuali (già non lusinghieri) sondaggi e fosse avvicinato o superato dal M5s Diciamolo però ...