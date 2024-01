Sondaggi europee, “sì” solo a Meloni e Renzi, record di no per Schlein (Di domenica 28 gennaio 2024) Il tema delle elezioni europee continua a lasciare il nostro Paese in fibrillazione, così come il Sondaggio sui consensi che ne deriverà lascia i leader con l’acquolina in bocca. La corsa a Bruxelles incuriosisce e soprattutto fa riflettere sulla serietà e la coerenza dei leader di partito. “Gli italiani sanno che la candidatura non mi L'articolo proviene da Il Difforme. Leggi tutta la notizia su ildifforme (Di domenica 28 gennaio 2024) Il tema delle elezionicontinua a lasciare il nostro Paese in fibrillazione, così come ilo sui consensi che ne deriverà lascia i leader con l’acquolina in bocca. La corsa a Bruxelles incuriosisce e soprattutto fa riflettere sulla serietà e la coerenza dei leader di partito. “Gli italiani sanno che la candidatura non mi L'articolo proviene da Il Difforme.

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Crollo incredibile per il PD: Schlein ottiene meno del 10% di consensi Brutte notizie per Elly Schlein: appena l’8,2% degli elettori sostiene la sua candidatura alle europee. L’ultimo sondaggio di Euromedia Research porta notizie sconfortanti per la segretaria del ... Il M5S verso le Europee: "Nessun accordo coi partiti e liste aperte a personaggi di spicco della società civile" Tornando alle Europee, invece, "siamo più fiduciosi - ha detto ancora Di Paola -. I sondaggi nazionali testimoniano sempre un grande consenso popolare nei nostri confronti. Per fortuna sono tantissimi ... Brutte notizie per Elly Schlein: appena l’8,2% degli elettori sostiene la sua candidatura alle europee. L’ultimo sondaggio di Euromedia Research porta notizie sconfortanti per la segretaria del ...Tornando alle Europee, invece, "siamo più fiduciosi - ha detto ancora Di Paola -. I sondaggi nazionali testimoniano sempre un grande consenso popolare nei nostri confronti. Per fortuna sono tantissimi ...

" Alessandro Matri, ex attaccante, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli a "Tutti bravi dal divano", trasmissione in onda su DAZN: "Osimhen alle top in Europa Non escludo che Osimhen vada alla ...