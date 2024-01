Sofia Goggia quinta a Cortina | “Non sono stato intelligente | ho un po’ frenato Weekend positivo”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 gennaio 2024)ha concluso al quinto posto il superG did’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca, reduce da un doppio terzo posto in discesa libera sull’Olympia delle Tofane, ha commesso qualche imprecisione e non è così riuscita a salire sul podio. L’azzurra ha concluso con un ritardo di 58 centesimi dalla svizzera Lara Gut-Behrami, che si è imposta di forza con 0.21 di margine sull’austriaca Stephanie Venier e 0.41 sulla francese Romane Miradoli. La nostra portacolori occupa il quarto posto nella classifica di specialità, con un distacco di 83 punti da Lara Gut.ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Penso di aver fatto una buona gara,andata lunga in alcune parti e per ...