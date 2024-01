Snowboard | Prommegger Schoeffmann trionfano anche nel PGS a squadre miste di Simonhöhe Quarti Bormolini Caffont

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 gennaio 2024) Esultano Andrease Sabinenel PGS adi, appuntamento valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 diparallelo. Sulle nevi austriache, i due padroni di casa disputano una grande gara e conquistano il secondo successo consecutivo dopo quello ottenuto nel PSL di Bad Gastein. Percorso perfetto dunque quest’oggi per: dopo le vittorie contro i connazionali Fabian Obmann e Carmen Kainz e gli svizzeri Gian Casanova e Julie Zogg tra ottavi edi finale, i due austriaci hanno battuto in semifinale gli italiani Maurizioed Elisae poi hanno conquistato il primo posto grazie al successo in Big Final contro gli ...