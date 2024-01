Snowboard | parallelo a squadre Simonhohe 2024 | vince l’Austria | Italia quarta

(Di domenica 28 gennaio 2024) L’si ferma ai piedi del podio neldi Simonhöhe, tappa della Coppa del Mondo 2023/di. Maurizio Bormolini ed Elisa Caffont ha perso la finalina per il terzo posto contro i tedeschi Huber/Hoffmeister, dopo aver perso la semifinale contro i padroni di casa Andreas Promenegger/Sabine Schöffmann. Proprio questi ultimi hanno trionfato, battendo nella finalissima gli elvetici Dario Caviezel/Ladina Jenny grazie ad un’incredibile rimonta di Schöffmann. Prima, Bormolini/Caffont avevano raggiunto la semifinale superando nei quarti l’altra coppiana composta dai fratelli Edwin e Jasmin Coratti. Ottavi di finale fatali invece per Daniele Bagozza e Lucia Dalmasso, superati dai giapponesi di Shiba/Takeuchi. Vista la cancellazione della tappa canadese di ...

Esultano Andreas Prommegger e Sabine Schoeffmann nel PGS a squadre miste di Simonhöhe, appuntamento valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboard parallelo. Sulle nevi austriache, i due padroni ...Quarto posto per Maurizio Bormolini ed Elisa Caffont nel parallelo a squadre che ha completato la tappa di Coppa del Mondo di Simonhöhe.Maurizio Bormolini è stato eliminato negli ottavi di finale del gigante di snowboard parallelo, ostacolando la sua corsa per la sfera di cristallo generale. Benjamin Karl guida la classifica.