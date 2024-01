Smalling e Dybala titolari in Roma-Inter? Le indicazioni di De Rossi

Tiene banco il capitolo Infortunati in casa Roma . Occhi puntati sul possibile ritorno in campo di Dybala . L’attaccante argentino, come confermato da ... (serieanews)

C'è una data per il ritorno di Smalling "Si sta allenando insieme a Sanches e Kumbulla ...Possono anche giocare insieme”. Come stanno Dybala, Huijsen e Mancini E Aouar come può inserirsi “Paulo mi ...Alla vigilia di Salernitana-Roma ecco le parole di Daniele De Rossi in conferenza stampa. Il nuovo tecnico è atteso alla sua prima trasferta in serie A Cosa ra.De Rossi bada alla concretezza. Ha deciso con Paulo Dybala di fare ameno di lui in Arabia per consentirgli di migliorare lo stato di forma. La Joya ha bisogno di tornare al 100%. Anche Mancini non è ...