Slittino | la Germania vince il team-relay dei Mondiali Italia quarta

(Di domenica 28 gennaio 2024) Lachiude in bellezza icasalinghi in quel di Altenberg. Nella prova a squadre, il, che chiude la manifestazione iridata i teutonici riescono a conquistare il titolo come accaduto nella passata edizione di Oberhof. A trionfare sono Julia Taubitz, Wendl/Arlt, Max Langenhan ed Eitberger/Schirmer che chiudono con il tempo di 3:10.869 facendo esultare il pubblico di casa. Devono arrendersi gli Stati Uniti che chiudono a 358 millesimi di ritardo. Completano il podio i lettoni a 406 millesimi dalla vetta, mentre la delusione arriva dall’Austria addirittura sesta dietro la Cina.posizione per l’: Sandra Robatscher, Nagler/Malleier, Dominik Fischnaller e Voetter/Oberhofer sono ai piedi del podio, a +1.008 dai vincitori. Foto: Lapresse

