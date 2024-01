Slam dipinti d’azzurro | tutte le vittorie degli italiani nei Major

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Melbourne, 28 gennaio 2024 – In principio fu Pietrangeli. Poi arrivò Panatta: tv in bianco e nero e tifo da stadio sulle gradinate. Poi il tennis è cambiato: l’epoca moderna, le classifiche computerizzate e le racchette più grandi. Ma l’abbonamentoper gliè sempre rimasto lì, nella tasca, anche per lunghi anni. Sinner e lo, incrocio perfetto fra bravo ragazzo e mito Dal Roland Garros 1976 di Adriano a quello del 2010 firmato da Francesca Schiavone ci sono 34 anni. La gioiasi è poi riaffacciata alla portacinque anni dopo, nel 2015 con la storica finale di Flushing Meadows Pennetta-Vinci, vinta da Flavia. Pietrangeli (1959 e 1960) Nel 1959 superò in finale al Roland Garros vinse contro il sudafricano Ian Vermaak 3-6 6-3 6-4 6-1 e l’anno dopo ...