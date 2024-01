Sirolo | escursionista si ferisce sul Conero

(Di domenica 28 gennaio 2024)(Ancona), 28 gennaio 2024 – Brutta avventura oggi pomeriggio sul. I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 16 aper soccorrere una persona infortunata ad un arto inferiore mentre percorreva il sentiero 302 “Delle due Sorelle” del Parco del. La squadra ha collaborato con il personale sanitario per assistere e trasportare l’fino alla strada sterrata dove ad attenderla c’era l’ambulanza. Tutto si è risolto per il meglio gia prima del trasporto all’ospedale si Torrette. Diversi soprattutto d'estate gli interventi simili sul monte con escursionisti feriti che hanno avuto bisogno di aiuto.

