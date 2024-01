Sir Susa Vim Perugia batte Allianz Milano e vola in finale

(Di domenica 28 gennaio 2024) sirvim2 (20 – 25; 25 – 23; 25 – 14; 23 – 25; 15 – 11) SIRVIM: Giannelli, Solè 9, Flavio 1, Russo 10, Plotnytskyi 19, Semeniuk 18, Colaci (libero), Leon 1, Ben Tara 21, Held N.e.Toscani (L), Herrera, Ropret, Candellaro. All. Lorenzetti, vice all. Giaccardi.: Kaziyski 10, Mergarejo 8, Porro, Catania (L), Vitelli, Reggers 15 , Loser 6, Zonta, Dirlic 6, Ishikawa 17 , Piano 4. N.E: Innocenzi, Colombo. All. Piazza, vice all. Daldello. Arbitri: Lot Dominga, Curto Giuseppe, Zavater Marco, Zanussi Umberto Note. Durata set: 23’, 30’, 24’, 32’, 18’. Muri14 ,7. Ace6 con errori 21,6 con 22 errori ...

Perugia – In Battuta Oleh Plotnytskyi… ace sull’angolino di posto uno… parte il boato del Palabarton! Torna al successo in Superlega la Sir Susa ... (giornaledellumbria)

– Turno infrasettimanale per i Block Devils che si presentano sulle rive dello Ionio per affrontare domani pomeriggio al PalaMazzola i padroni di ... (giornaledellumbria)

Manca poco alla final four della Coppa Italia, nel fine settimana le protagoniste si daranno battaglia per conquistare il trofeo. Milano, Monza e ... (lanazione)

Prende il via oggi l’ultimo atto della coppa Italia, solo quattro squadre sono rimaste in corsa per il trofeo. La Sir Susa Vim Perugia gioca la… Leggi ...Leon risolve problemi: Perugia infrange i sogni di Milano Chi ai 3-2 ha fatto l’abbonamento, ripensando a quanto successo a fine ottobre in Supercoppa, è la Sir Susa Vim Perugia. Che è riuscita ...Un primo set impeccabile e un recupero nel quarto incredibile non sono bastati ad Allianz Milano per staccare il biglietto della finale della Del Monte Coppa Italia contro la Sir Susa Vim Perugia, che ...