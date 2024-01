Sinner vince ma non diventa numero 1 del ranking Le motivazioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Melbourne (Australia), 28 gennaio 2024 - Dopo una battaglia lunga 3 ore e 46' e soprattutto 5 set, Jannikbatte in rimonta Daniil Medvedev eil primo italiano a trionfare all'Australian Open al termine di un match che metteva di fronte il4 e il3 delATP, che con i suoi intricati meccanismi continua a lasciare fuori dal podio il fuoriclasse azzurro. LeIl verdetto inesorabile era arrivato nei giorni scorsi al termine del match tra il russo, oggi sconfitto in finale e Alexander Zverev: grazie a quel successo, ottenuto a sua volta con una rimonta partita dallo 0-2, Medvedev era salito a 8.765 punti,ndo quindi irraggiungibile per, che grazie al suo primo Slam vinto in carriera si è issato ...