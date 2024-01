Sinner vince gli Australian Open | Medvedev | “Sono certo che non è la tua ultima finale Slam”

(Di domenica 28 gennaio 2024) “Complimenti Jannik, hai dimostrato di essere cresciuto,che non è la tua. Cerco dire la prossima, complimenti, te lo sei meritato”. Lo ha detto Daniildopo la sconfitta inagli2024 contro Jannik: “Ringrazio il mio team, mi supportano ogni giorno, mi hanno incoraggiato ogni notte. Purtroppo non ce l’ho fatta, cercherò di renderlo possibile la prossima volta.state due settimane eccezionali, probabilmente perdere inè meglio rispetto ad aver perso prima. Dovrò lottare ancora di più. Maorgoglioso, ce la metterò tutta la prossima volta”. SportFace.

Impresa pazzesca del tennista italiano che batte il numero tre al mondo, Danil Medvedev, in rimonta in cinque set. Prima vittoria per l'azzurro in uno Slam.Da Nicola Pietrangeli a Jannik Sinner, passando per Adriano Panatta, e i tronfi al femminile di Francesca Schiavone e Flavia Pennetta. Dopo 48 anni dall'ultimo slam maschile vinto da un ...Da Nicola Pietrangeli a Jannik Sinner, passando per Adriano Panatta, e i tronfi al femminile di Francesca Schiavone e Flavia Pennetta. Dopo 48 anni dall'ultimo slam maschile vinto da un azzurro ...