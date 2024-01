Sinner vince gli Australian Open | la gioia dell’Italtennis | dal «Bravino» di Fognini a Pietrangeli – Il video del punto decisivo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 28 gennaio 2024) Quindicimila spettatori al Rod Laver Arena di Melbourne, 2 miliardi collegati nel mondo, mille al Nuvola Lavazza a Torino e decine di milioni davanti alle tv in tutta Italia. La vittoria di Janniknella finale deglicontro il russo Daniil Medvedev, dopo una incredibile rimonta sotto di due set, ha fatto esplodere diun Paese intero e tutti i tifosi del 22enne azzurro in giro per il mondo. Tantissimi, a sentire applausi ed esultanze a ognidell’altoatesino nel palazzetto che ha ospitato il match. Oltre al profluvio di messaggi dal mondo della politica, unita come sempre in questi momenti di vittoria nazionale, tanta la soddisfazione del mondo dello sport azzurro e dei grandi tennisti italiani, del presente e del passato. Tra i primi a festeggiare il talento di ...