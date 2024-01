Sinner vince gli Australian Open | epica rimonta | ecco cosa è successo nel match contro Medvedev

(Di domenica 28 gennaio 2024) Melbourne, 28 gennaio 2024 - La storia si è compiuta nel modo più epico e memorabile. Jannikha vinto il suo primo slam della carrierando due set a Daniile chiudendo la finale deglidopo quasi quattro ore di gioco. Decisiva la resilienza di Jannik, che è dovuto risorgere come la fenice dopo due set dominati dal russo, ma con costanza, coraggio e talento ha saputo risalire perre 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3 e riportando uno slam in Italia da Adriano Panatta (Roland Garros 1976). Le 13.32 ora italiana segnano la storia del nostro tennis. La partita: incubo per due set Banale, banalissimo, ma la partita disi gioca sui miglioramenti al servizio, soprattuttoun giocatore che risponde da molto lontano ...

MELBOUNE - Sinner è nella storia: dopo 48 anni dalla vittoria di Panatta un italiano conquista l'Australian Open in una partita epica. Ma questa non ... (corriereadriatico)

Un leggendario Jannik Sinner vince gli Australian Open di tennis, battendo al quinto set il russo Daniil Medvedev, numero 3 del mondo e del tabellone, in rimonta al quinto set dopo una battaglia ...Roma, 28 gen. (askanews) – Jannik Sinner è nella storia del tennis. Ha battuto il russo Daniil Medvedev in finale degli Australian Open per 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3, con una fantastica rimonta dopo ave ...La dedica ai genitori: "Vorrei che tutti i bambini potessero scegliere come ho potuto fare io" ...