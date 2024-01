Sinner vince gli Australian Open | è il più forte del mondo

(Di domenica 28 gennaio 2024) Jannickha vinto. Jannickè il Re deglie conquista il primo titolo del Grande Slam della sua vita. E siamo sicuri che non sarà l'ultimo.ha vinto una battaglia di 5 set, che hanno reso l'impresa ancora più epica ed indimenticabile. I primi due set ha dovuto affrontare la sua paura, la tensione della prima finale Slam della carriera. Unspento, bloccato nei movimenti in balia della tensione che toglie fiato, lucidità ed energia alle gambe. Medvedev ha dominato in lungo ed in largo fino al 6-3, 5-1. A quel punto l'altoatesino ha cominciato a colpire la palla in maniera più sciolta. Più passava il tempo e più il russo calava. Più passavano i game e piùcresceva. Da quel momento non c'è stata più storia. La rimonta è ...

