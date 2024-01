Sinner vince gli Australian Open | battuto Medvedev in finale

MELBOUNE - Non è solo la finale degli Australian Open , non è solo la prima finale in uno Slam di Jannik Sinner . Il duello tra il campione ... (corriereadriatico)

Australian Open, l'incredibile scambio tra Sinner e Medvedvev: 27 colpit di fila. Lo vince l'azzurro A 27 shot rally in the depths of a Grand Slam final Mr. Laver loves it too @wwos • @espn • ...Jannik Sinner vince gli Australian Open, conquistando il primo Slam della sua carriera. Il leader del tennis azzurro in finale ha battuto al quinto set in rimonta il russo Daniil Medvedev con il ...Tutto vero: Jannik Sinner vince gli Australian Open superando Daniil Medvedev in finale per 3 set a 2 (3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3). Diventa il più giovane italiano a vincere uno Slam (l’ultimo successo ...