Sinner vince Australian Open | quanto guadagna e come cambia ranking

(Di domenica 28 gennaio 2024) (Adnkronos) – La vittoria negli2024 regala a Jannikil primo titolo in carriera in un torneo dello Slam e consente al 22enne azzurro di incassare un ricchissimo premio., grazie al trionfo in finale contro il russo Daniil Medvedev, si assicura un assegno da 1,9 milioni di euro (3,15 milioni di

Pubblicato il 28 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – La vittoria negli Australian Open 2024 regala a Jannik Sinner il primo titolo in carriera in un ... (dayitalianews)

Un giorno che rimarrà nel cuore e nel cervello degli appassionati di tennis e non solo. Jannik Sinner ha vinto il titolo degli Australian Open 2024, primo italiano a riuscirci, riportando un Major in ...Jannik Sinner vince il suo primo Slam negli Australian Open di tennis battendo in 5 set il russo Daniil Medvedev e diventa, dopo 48 anni, il terzo italiano a conquistare un major in singolare maschile ...Da Carlos Alcaraz a Djokovic e Nadal: sui social i 'colleghi' campioni si congratulano con Jannik Sinner dopo la vittoria agli Australian Open. Su Instagram arrivano i complimenti da Rafael Nadal che ...