Sinner | una rimonta irreale | rimonta 2 set a Medvedev e vince gli Australian Open Nasce una leggenda

(Di domenica 28 gennaio 2024) Non è stata una partita, è stato un romanzo. Il più bello di tutti. Non è stata una vittoria: è stata un'impresaria. Jannikgli, primo slam in carriera. E lo fa al termine di una partita mostruosa, una partita che dopo i primi due set, persi 6-3 dall'altoatesino, sembrava finita. Le gambe non giravano, lo sguardo era perso, "cosa devo fare?", chiedeva disperato al suo angolo. E il russo Daniilmacinava tennis, sembrava lanciato verso il trionfo, mentre in Italia montava la delusione. E poi, invece... Poi unapazzesca. Janniksi ritrova, testa e gambe, soprattutto il servizio. Gioca bene, poi meglio, quindi a livelli celestiali.il terzo, ...

A soli ventidue anni Jannik Sinner può già vantare una buona serie di record. Più giovane italiano di sempre ad avere vinto un Challenger, più giovane tennista nostrano a entrare nella Top 100 del ...