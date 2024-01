Sinner trionfa | Jannik vince gli Australian Open | Medvedev battuto in finale

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 28 gennaio 2024) (Adnkronos) –agli2024. L’azzurro, numero 4 del mondo, inbatte il russo Daniil, numero 3 del ranking, con una strepitosa rimonta per 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3 in 3h45?., 22 anni, conquista il primo titolo della carriera in un torneo dello Slam e diventa il primo tennista italiano are in un major dal successo di Adriano Panatta nel Roland Garros del 1976. L’altoatesino l’impresa risalendo la china contro un avversario perfetto per quasi 2 ore.domina i primi due set, poi cala a livello fisico e comincia a sbagliare.conquista campo e fiducia, entra finalmente in partita e ribalta il match con una prestazione ...