Sinner trionfa in Australia | Malagò | «Da oggi nel Pantheon dei miti azzurri» Tajani | «Immenso» Schlein | «Epico»

Un leggendario Jannik Sinner vince gli Australian Open di tennis, battendo al quinto set il russo Daniil Medvedev, numero 3 del mondo e del tabellone, in rimonta al quinto set dopo una battaglia ...Festa grande per il trionfo di Jannik Sinner agli Australian Open anche per i Carota Boys, il gruppo di ragazzi di Revello (Cuneo) che sono tra i tifosi più scatenati del campione altoatesino. La ...Roma, 28 gen. (askanews) – Jannik Sinner è nella storia del tennis. Ha battuto il russo Daniil Medvedev in finale degli Australian Open per 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3, con una fantastica rimonta dopo ave ...