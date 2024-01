Sinner trionfa all’Australian Open | “Una vittoria speciale e intanto…a casa nevica”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 28 gennaio 2024) Melbourne – Tre a due in rimonta è il grande insegnamento che da lo sport. Che è come la vita. Una vita che si riempie di forza e di umiltà, come i valori del protagonista della favola del tennis italiano e mondiale. Jannikha perso i primi due set in finale con il russo Daniil Medvedev e poi ha messo la quarta e la quinta verso il quinto e decisivo set della. E ha vinto, scrivendo la storia dello sport. (leggi qui) A soli 22 anni, con la mentalità di un giocatore veterano, l’Azzurro di Sesto Pusteria (località trentina in festa, come tutti i tifosi italiani) ha messo a segno un grande risultato con il punteggio finale di 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3 in 3h45?. Si è sdraiato sul campoa fine partita, godendosi quella magica fatica addosso, col sapore del trionfo. E’ un predestinato Jannik, presente nel tennis dei ...