Sinner | rimonta per la storia | l' Australian Open è suo Primo italiano a vincere uno Slam 48 anni dopo Panatta

(Di domenica 28 gennaio 2024) Jha vinto glidi tennis, battendo in finale il russo Daniil Medvedev inal quinto set. Il punteggio: 3-6/3-6/6-4/6-4/6-4/ in quattro ore di gioco.trionfa in un torneo dello48la vittoria di Adrianoal Roland Garros nel 1976. Segui su affaritaliani.it

Impresa pazzesca del tennista italiano che batte il numero tre al mondo, Danil Medvedev, in rimonta in cinque set. Prima vittoria per l'azzurro in uno Slam.Da Nicola Pietrangeli a Jannik Sinner, passando per Adriano Panatta, e i tronfi al femminile di Francesca Schiavone e Flavia Pennetta. Dopo 48 anni dall'ultimo slam maschile vinto da un ...Jannik Sinner non vuole fermarsi, e dopo gli Australian Open è pronto a prendersi altri Slam nel 2024. Ne sono convinti i betting analyst di Snai, che, dopo il successo in rimonta del nativo della Val ...