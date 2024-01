Sinner rientrerà in Italia martedì | giovedì sarà al Quirinale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 gennaio 2024) Dopo i festeggiamenti via social e tv stanno per arrivare quelli nella vita reale.1 febbraio Jannikè infatti atteso alinsieme agli altri azzurri dello squadra vincitrice della Coppa Davis per l’incontro fissato da tempo dal Presidente Mattarella. L’altoatesino neo campione degli Australian Open farà il suo ritorno in, a Bolzano,30 gennaio e quindia Roma non prima della tarda serata di mercoledì 31. SportFace.