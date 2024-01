Sinner regola Medvedev | è lui il campione dell’Australian Open

(Di domenica 28 gennaio 2024) Jannikè il nuovo2024. 48 anni dopo Adriano Panatta un italiano torna a vincere uno dei quattro major più importanti della stagione tennistica. A 22 anni l’altoatesino segna il suo primo risultato da predestinato.contro: non è solo stato l’ultimo atto2024. Una battaglia durissima tra due combattenti che non si sono risparmiati su nulla finita con il punteggio di 3-6; 3-6; 6-4; 6-4; 6-3 a favore dell’italiano. Ma soprattutto una vittoria maschile che l’Italia intera attendeva da 48 anni: cioè alla conquista del Roland Garros nel 1976 da parte di Adriano Panatta. Il primo in assoluto a trionfare nel Paese dei canguri. Dove neppure le nostre ragazze – Pennetta e Schiavone – ...

Tutto pronto ormai per il sorteggio delle Atp Finals di Torino 2023 con Jannik Sinner pronto a conoscere il proprio girone da quattro in questo ... (sportface)

"E' arrivato anche Nicola Pietrangeli! Era il capitano, 47 anni fa, a Santiago del Cile". Su Rai 2 va in onda in diretta la premiazione dell'Italia ... (liberoquotidiano)

regola anche Daniil Medvedev in una finale complicatissima, dove è andato sotto inizialmente di due set. "Prima di tutto congratulazioni a Daniil per un torneo eccezionale - ha dichiarato Sinner a ...Il terzo è il set meno bello. Sinner alza il suo livello, è con le spalle al muro, Medvedev è nettamente più stanco, ma non molla di una virgola. Si viaggia veloce, la regola dei servizi si mantiene ...Jannik Sinner ha trionfato agli Australian Open 2024 di tennis ...Nella malcapitata eventualità in cui non dovesse rientrarvi, l’azzurro potrebbe sfruttare la regola che permette al meglio piazzato ...